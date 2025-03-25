【東方日報世界視線】靠制裁及關稅　美經濟無法救

美國副總統萬斯上周於「美國活力峰會」發言，充分展現他代表及解釋了特朗普主義的經濟思想。他刻意劃分了自前總統列根以來，傳統新自由主義國際分工的特色，上層是以美國率領西方為首、在研發高科技技術及全球金融投資的控制。第二層是以生產代工的方式，替高科技研發中可以下放的產品生產，無論高階至台積電的頂級晶片，抑或一般手機和消費品。下層就是提供礦產、能源和農產品。這是自上世紀70年代以來，美國帶領西方成立的一個重要國際經濟分工體系。

不過，萬斯坦承這個分工體系蒙受中國帶動的挑戰，中國不僅在下層的生態體系發展壯大，更在高科技研發方面都有突破，兩頭壓迫美國，形成特氏政府的經濟政策反思及重新應付挑戰。其實早在拜登時期，其執政團隊就有這方面理解，早在2023年前國家安全顧問沙利文，就承認西方的自由市場共識已失敗，政府公共投資減少，令美國面臨去工業化及傳統工業區失業率大增，也促使特朗普這類政客出現。當時拜登政府的確策動了《降低通脹法案》，以政府補貼吸引國內外企業投資高科技及綠色能源，是個相當吸引的政府工業政策。

如今萬斯在會上的建議，反而是一方面通過制裁和技術封鎖中國，或相關挑戰美國高科技研發的國家，以保持美國領先優勢；另方面以關稅挫減外國貨品的競爭力，希望本國及外國企業受關稅保護，而在當地投資工業生產。事實上，美國雖威脅向加拿大及墨西哥廣泛徵稅，但一直在協商拖延，對中國卻毫不手軟。美國媒體估計，美國如今平均對中國產品的入口關稅已達33%，不排除還會增加。

萬斯又指，政府擬進一步寬減企業稅，鼓勵同場的硅谷富豪放心投資，以推動高科技發展。這次表態，說明特氏團隊不跟隨拜登推行對特定工業補貼的政策，只以減稅作吸引，但在強美元、高生產成本、欠缺廠房及基建、欠缺供應鏈及人才的現況下，困境可如何扭轉？

更諷刺的是，擁戴特朗普當權的一大群寡頭財閥，根本都遠離工業生產這種收益慢的投資，因需要大量土地、機器、生產資源和人力培育，還要面對競爭對手，怎樣比得上高科技壟斷及金融資本市場的盈利？正如財閥泰爾（Peter Thiel）這位曾是萬斯的支持者所言：「競爭是失敗者的，如果你想創造及獲取持久價值，就要找方法建立壟斷。」

柏林自由大學哲學博士 史文鴻