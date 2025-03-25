李強晤亞行行長　籲加強協作打破貿易壁壘

中國國務院總理李強周一（24日）下午在北京人民大會堂，會見總部設於菲律賓的亞洲開發銀行行長神田真人。考慮到保護主義色彩增強的美國特朗普政府，李強呼籲亞洲國家應加強團結協作，堅持多邊主義，努力推進區域經濟一體化，打破阻礙貿易、投資、技術等流通的各種壁壘。

李強表示，亞洲國家應維護產業鏈供應鏈穩定暢通，同時加強宏觀政策協調，深化科技創新交流合作，不斷提升亞洲經濟的效率和韌性，更好抵禦各類風險，攜手實現共同發展。中方將擔起大國的應有責任，以穩健的經濟增長、積極的開放合作為亞洲和世界發展注入更多穩定性。中方願與亞行進一步拓展全方位合作，為本地區提供更多公共產品，並分享減貧、數碼經濟等方面的有益經驗，雙方要加強在環境保護、綠色低碳發展、養老和醫療等領域資金合作，深化新興產業發展、財稅體制改革、老齡化應對等領域知識合作。

神田真人表示，當前國際貿易碎片化加劇，中國致力於進一步深化改革和高水平對外開放，不但實現自身經濟穩健增長，也為促進亞洲和全球經濟增長作出重要貢獻。亞行高度重視對華合作，願以明年慶祝雙方建立合作關係40周年為契機，與中方加強在知識創新、綠色發展等多領域合作，促進亞太區域發展，推動亞行與中國的合作夥伴關係邁向更高水平。