國會促追究也門作戰洩密責任　約翰遜無意紀律處分

美國政府周一（24日）爆出意外洩露也門作戰情報事件，引起部分國會議員震怒，要求追究責任。眾議院議長約翰遜同日表明，無意對涉事國家安全顧問沃爾茲和國防部長海格塞斯採取任何紀律處分。

眾議院軍事委員會民主黨成員德魯齊奧（Chris Deluzio）認為，事件是令人憤怒的國家安全漏洞，應該問責，眾議院軍事委員會應盡快對此全面調查和聽證。同委員會的雅各布斯（Sara Jacobs）強調，不應將事件歸咎於簡單錯誤，有人應為此被撤職。共和黨眾議員范奧登（Derrick Van Orden）亦認為如有人犯錯，就需行政問責，例如再培訓；如屬蓄意犯錯，就應追究法律責任。眾議院情報委員會首席民主黨人海姆斯（Jim Himes）預告，準備在周三（26日）小組聽證會上討論事件。

約翰遜則強調，政府已承認發生錯誤事件，會加強監管確保不再發生類似情況。他指針對也門襲擊成功，外洩情報反映高層官員盡忠職守，出色地完成任務，並準確地執行計劃，任務取得成功，沒人因此受到威脅。他對此表示感謝，相信政府一定會確保洩密情況不再發生。