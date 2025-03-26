【東方日報世界視線】以色列破壞停火　中東戰亂再升級

中東形勢日趨惡化，據西方媒體報道，以色列總理內塔尼亞胡根本沒一天是遵守以巴停火協議，除了違背承諾，嚴重限制供應能源、食物、水給加薩居民，如今還再進攻及轟炸加薩，企圖要完全消滅哈馬斯。此外，以軍不斷攻擊黎巴嫩真主黨，最近亦向西岸的巴勒斯坦地區開火挑釁。很明顯，這些行動是得到美國總統特朗普的支持，特氏認為哈馬斯沒有誠意推行第二階段停火協議，卻完全無視內塔尼亞胡不遵守停火協議。

不過，如今以色列政府並不穩定，原因是內塔尼亞胡不斷召集後備軍人，但不少人選擇不參與，使現役的以軍非常不滿及徬徨，不少以色列大城市出現反政府及反戰示威，更有傳言政府內部的反對派倡議停止軍事行動，隨時出現軍人譁變、內部衝突甚至內戰。

伊朗續撐青年運動

另外，以色列內閣上周四一致同意解除國家安全總局局長巴爾的職務，惟最高法院凍結決定。特拉維夫上周六爆發反政府示威，民眾亦連續多天示威反對內氏的決定，認為這是削弱國家建制，邁向獨裁。其實，內氏已清洗了國家安全總局不少要員，如今只剩下局長巴爾。巴爾指在他領導下，國家安全總局對前年10月7日以色列遭突襲事件，展開全面調查，結果顯示不單止情報及安全保障機關存在問題，政府及領導人長期以來刻意忽視安全機關的警告，同樣是問題所在。

為何特朗普及以色列最近分別攻擊也門叛軍青年運動及加薩呢？有消息指，美國軍工企業每年需貢獻股東500億美元，使他們開心繼續持股，今年由於擔心俄烏停火導致資金吃緊，故積極在中東生事，這亦是美國不斷策動戰爭的原因。特氏的「和平」心態是不願意派兵侵略，但他毫不吝嗇投擲炸彈，上一任就支持轟炸敍利亞，如今亦支持以色列攻擊加薩。

美國國防部長海格塞斯日前公開表示，華府要達致在紅海航行自由，就要全力摧毀也門叛軍青年運動，以及打擊為其撐腰的伊朗。也門叛軍青年運動則指出，以色列不停止攻擊哈馬斯及加薩，他們便不會善罷甘休。也門叛軍青年運動與美以對峙，其實美以亦要承擔極大風險，萬一真有美國航母或軍艦在紅海遇襲受創，華府將顏面無存。

自敍利亞變天之後，伊朗明白到不能放棄支持也門叛軍青年運動，未來這場軍事衝突將升級到甚麼程度，實在令人憂慮。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻