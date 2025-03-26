父子駕滑翔機翻45筋斗　破廿多年世績

健力士世界紀錄官方周一（24日）公布，澳洲一對父子年初乘坐雙座DG1000電動滑翔機，在離地3,048米高空連續翻出45個筋斗，打破20多年來無人挑戰，在滑翔機中連續完成最多筋斗世界紀錄。

1月26日是澳洲國慶日，斯庫欽斯（David Scutchings）與16歲兒子馬克斯（Max）在南澳省高勒開始挑戰。父子一後一前坐在滑翔機內騰空而起，由斯庫欽斯操控駕駛，馬克斯負責數圈、觀察空氣空間及檢查高度表，他們最終以45個筋斗打破2001年以來保持24個筋斗紀錄，之後安全着陸。

自14歲起，斯庫欽斯開始駕駛滑翔機，獲飛行員執照後加入南澳省警局，先後擔任警官及負責駕駛直升機。臨近50歲生日，他突發奇想挑戰世績，希望藉此為年輕人樹立榜樣，向子女表明努力可實現任何目標，並激勵年輕人加入航空行業。

馬克斯亦子承父業，同樣14歲就開始駕駛滑翔機，冀完成學業後加入空軍。他坦言在挑戰時，地面有40至50名親友觀看，所以壓力很大。父子更透過打破世界紀錄，為南澳警察相關組織籌款。