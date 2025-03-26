美擬調查貿易夥伴　同時引緊急權力即時徵收關稅

英國傳媒周二（25日）報道，美國特朗普政府考慮分兩步實施新關稅措施，分別是根據貿易法調查貿易夥伴，並同時利用緊急權力即時開徵關稅，目的是要讓全球對等關稅建立在更強大的法律框架下，並為華府計劃中的減稅政策籌集資金。

知情官員透露，華府討論的其中一個方案是引用《國際緊急經濟權力法》，或是鮮少使用的《1930年關稅法》第338條，對貿易夥伴徵收高達50%關稅。美方可能於4月2日立即對汽車開徵關稅，重啟特朗普首個總統任期內針對全球汽車產業的國家安全調查。另一個選項涉及引用《1974年貿易法》第122條，該條款允許美國暫時徵收最高15%的關稅最多150天。

特朗普政府未決定採取哪種策略，關稅目的也有變。知情者指特朗普雖然抱怨美國受到不公平待遇，但官員現在更聚焦在利用關稅來為減稅政策籌集資金，而非和外國政府談判的籌碼，這促使華府探討法律選項，以盡快對貿易夥伴徵收高額關稅。

華府兩大貿易戰主力官員在策略上有不同看法，商務部長盧特尼克強烈批評與貿易夥伴的貿易不平衡和稅賦政策，並要求達成協議。美國貿易代表格里爾則視自己為「法律規劃者」，尋求為重塑全球貿易秩序提供持久的藍圖，主張在徵關稅前引用貿易法對貿易夥伴展開調查，但可能需時長達6個月。白宮發言人德賽（Kush Desai）強調，特朗普未公布4月2日對等關稅最終計劃，但華府每位官員都一致支持為美國產業和勞工創造公平競爭環境。