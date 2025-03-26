在京晤波音總裁　王文濤促貢獻中美經貿發展

中美貿易戰升溫下，中國商務部長王文濤近日接見多名訪京的美國企業高層。他周二（25日）分別會見了美國飛機製造商波音公司全球集團總裁納爾遜、特殊玻璃和陶瓷材料製造商康寧公司董事會主席兼行政總裁魏文德。

王文濤與納爾遜討論了波音對華合作、中美經貿關係等議題，王文濤表示中國將堅定不移擴大高水準對外開放，不斷優化營商環境，希望波音公司抓住機遇，深化與中方航空產業合作，確保安全和質量，為中國企業和消費者提供更多優質產品和服務。他強調中美作為全球最大的兩個經濟體，脫鉤斷鍊沒有前途，開展互利共贏的經貿合作符合雙方根本利益，希望波音公司能發揮積極作用，持續維護全球航空產業生態穩定健康，同時為中美經貿關係發展貢獻力量。納爾遜表示，波音將​​持續實踐對中國市場承諾，加大對華投資，協助中國航空運輸市場發展，而企業發展需要可預期的穩定環境，美中兩國各有所長、相互依存，開展互利合作符合雙方企業期待，波音願為美中關係健康穩定發展持續發揮建設性作用。

另外，王文濤和魏文德商討了康寧公司對華合作狀況、中美經貿關係等議題。王文濤指出，中國政府高度重視知識產權保護，促進了中國的高品質發展，讓「中國製造」加速向「中國創造」轉變，希望康寧進一步加大在華創新投入。魏文德表示，康寧基於對中國市場的堅定信心，將持續尋找新的投資機遇，擴大在華投資規模，履行投資中國的承諾。