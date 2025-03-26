華走私鞋及紡織品大量湧入　墨西哥加強查緝

台媒周三（26日）報道，墨西哥經濟與勞工部長切德羅伊（Victor Gabriel Chedraui）近日表示，由於中國走私的紡織品和鞋類商品大量湧入當地市場，已嚴重影響本土產業，政府將加強打擊和查緝相關走私活動，遏止不公平競爭。

當地媒體調查報道揭發，很多中國公司不誠實申報，如進口申報只列出一千對鞋，實際卻進口逾兩萬對，導致大量商品能以極低價格扭曲市場行情，衝擊當地產業。業界指出，中國走私進口的紡織品是過去的7倍，同時反映墨西哥海關可能存在貪腐行為。面對中國大量走私商品及本身營運成本增加，墨西哥過去3年有80%紡織廠倒閉。

切德羅伊強調，打擊紡織品與鞋類走私是當務之急，如無法有效遏制，當地產業將深陷危機並面臨更嚴重損失。墨西哥政府也將和當地紡織服務業界合作，建立產銷一體的策略，透過大型零售商與製造商合作拓展銷售渠道，推動商品直送到府服務，加強競爭力。該國海關總署本月5日起展開近年最大規模緝私行動，其中在潘塔科港查獲總值逾3億墨西哥披索（約1.16億港元）的中國走私商品。