【東方日報世界視線】特朗普霸道威嚇　逼加拿大入歐盟

今年初，有英國經濟周刊探討加拿大與歐盟的關係，以及加拿大是否更適合加入歐盟。當時這議題被認為是扯得太遠，不合時宜。

然而，美國總統特朗普今年1月20日上任以來，不斷興風作浪，揚言要將加拿大納為美國第51州，更不排除以武力兼併丹麥自治領土格陵蘭，加上向加國和歐盟施以關稅威脅，使加拿大新總理卡尼打破先到訪美國的傳統，早前出訪歐盟大國法國以及英國，更在巴黎舉行的記者會上表示，加拿大是「非歐洲國家中最歐洲化的國家」。加拿大的民意亦急轉彎，一項調查顯示，有46%受訪者支持加國加入歐盟，只有29%受訪者表示反對。

其實加拿大與歐盟關係相當密切，雙方於2017年已簽署自由貿易協定，此後加拿大與歐盟國家之間的貿易一直在增長。此外，加國亦是北約的創始成員國。有關加入歐盟的資格，歐盟有文件闡釋歐洲的含義有地理、歷史和政治文化三方面，加拿大政治契合歐盟的自由民主政制及福利社會，它更有強大法裔文化政體，又是英聯邦成員國。而地理上歐盟成員國塞浦路斯更近西亞，馬耳他鄰近北非，土耳其位處中東亦可申請加入歐盟，加拿大與丹麥的格陵蘭是近鄰，故此也應有資格。

加拿大和歐盟適合結盟，是因為它們有互補性。加拿大是資源大國，擁有歐盟欠缺的油氣、稀有金屬礦產，但人口只有4,000萬，經濟及工業規模小；歐盟則相反，有近4.5億人口以及龐大的經濟和工業規模，結盟後可使加拿大短時間內增加工作人口、資本投入生產及經濟開發。

這個結盟的理想背後，當然也有不少困難，首先是俄烏戰爭的出現，使歐盟對於吸納新成員有戒心，歐盟國家在援烏問題上亦出現爭議，而候選國也會顧慮到若貿然加入，隨時會被縛上援烏反俄的戰車。

此外，對加拿大來說，高調申請加入歐盟，很可能會觸怒特朗普政府，但這亦是對付特朗普的一種博弈和警告，如果特朗普繼續向加拿大及歐盟揮舞關稅大棒，以及威脅侵佔格陵蘭，歐、加更覺唇亡齒寒，就會迫使加拿大加入歐盟共同抗美。特朗普的霸道其實已產生反效果，使加拿大和歐盟加強經貿發展，損害美國的利益。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻