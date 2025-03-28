阿爾巴內塞解散國會　5.3大選

澳洲總理阿爾巴內塞周五（28日）宣布今年5月3日舉行大選，他已在首都坎培拉總督府會見總督莫斯廷，解散國會，開始為期5周的競選期。他指工黨最有能力帶領澳洲度過不確定的時期，力爭領導工黨再次贏得大選，繼續出任總理。

澳洲每3年舉行一次聯邦議會選舉，阿爾巴內塞於2022年5月大選帶領工黨贏得眾議院150席中的過半數78席，當時的執政保守派聯盟只有54席，工黨以微弱多數優勢上台。阿爾巴內塞表示，過去3年來，世界給澳洲帶來很多困難，但工黨政府選擇以澳洲的方式應對全球挑戰，幫助面臨生活成本壓力的民眾，同時建設未來，而國家經濟正在好轉。他承認美國特朗普政府的陰影籠罩選選活動，澳洲經濟面臨的最大風險是重蹈覆轍，即在野自由黨黨魁達頓想實施的加稅和削減服務政策。他強調，當今世界是一個充滿不確定性的地方，現在是建設的時候，鞏固國家實力，為自己建設安全和繁榮，建設一個無人受阻、無人被拋棄的澳洲。

達頓同日發布競選影片，批評阿爾巴內塞執政3年後很多人為了負擔生活費而做出犧牲，今次選舉是為了選擇誰可以通過更好地管理經濟來幫助澳洲人進步。

有選舉戰略家認為，工黨在外郊區選區中處於弱勢，尤其是新南威爾士省悉尼和維多利亞省墨爾本，兩地的家庭因高利率和通脹而受挫。反對黨則需要在每個省都有議席進帳，特別關注維多利亞省。