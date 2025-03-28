普京倡建立烏臨時管理機構　選舉後才和談

俄羅斯總統普京周四（27日）重申烏克蘭澤連斯基政府任期早已屆滿，是不合法政權，應討論在烏克蘭建立由聯合國領導的國際臨時管理機構作為過渡，負責組織選舉等。當烏克蘭選出新總統後，便可開始與俄羅斯談判並簽署和平協議。

普京指出烏克蘭現屆政權不合法，俄方認為沒有明確的途徑與基輔簽署任何協議，因為烏克蘭可能隨時會有其他領導人。在這種情況下，遵循聯合國維和行動框架的國際慣例是執行外部管理或臨時管理，可以在聯合國主導下與美國、歐洲和俄羅斯的夥伴討論建立烏克蘭臨時管理機構，應為烏克蘭選舉提供便利，以建立一個有能力、受到人民信任的政府。之後，烏克蘭新政府可以開始與俄羅斯談判，簽署一份得到世界承認、可靠、穩定及具有法律約束力的和平協議。

普京強調臨時治理只是可能的選擇，而俄方支持和平解決衝突，但不會以犧牲自身利益為代價，任何協議都必須考慮俄羅斯的長期戰略利益，確保俄羅斯的安全。他又指美國總統特朗普為尋求外交解決做出真誠的努力，俄方亦準備好與歐洲合作，但不會再視歐洲為值得信賴的對話者。他批評西方領導人，特別是法國、德國和英國操縱以往的和平努力，包括《明斯克協議》作為拖延時間、重新武裝烏克蘭的策略，並準備對俄羅斯採取軍事行動。他認為歐洲的外交只不過是煙幕，俄方8年來一直試圖和平解決問題，即使2022年衝突進入白熱化階段時，仍然提議在談判桌上解決一切問題，西方卻說服烏克蘭領導層繼續武裝抵抗，目的是要對俄羅斯造成戰略性失敗。普京點名時任英國首相約翰遜在破壞2022年伊斯坦布爾和平談判中發揮決定性的作用。