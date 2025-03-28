海格塞斯晤小馬可斯　重申加強美菲軍事合作

美國國防部長海格塞斯周五（28日）與菲律賓總統小馬可斯會晤，重申美國對美菲《共同防禦條約》的堅定承諾，強調美方將繼續加強與菲律賓的軍事關係，確保南海航行自由。

海格塞斯表示，考慮到來自中國的威脅，威懾力量在世界各地都是必要，特別是在菲律賓，美國正在部署先進能力加強夥伴關係，並採取措施重建印太地區的威懾力。他形容以實力實現和平是非常現實的目標，盟友需要並肩站在一起，阻止衝突，確保南海航行自由。小馬可斯表示，赫格塞斯的訪問展現美國對盟友的支持，並向外界發出強烈信號，表明美菲兩國將繼續攜手維護印太地區和平。

中國外交部發言人郭嘉昆同日回應稱，美菲間任何合作都不應該針對第三方或者損害第三方的利益，更不應該渲染所謂「威脅」、挑動對抗，加劇地區的緊張，南海的航行和飛越自由從來都不存在任何問題，一直以來在南海縱容盟友挑釁滋事的是美方，一再編造中國威脅南海航行自由偽命題的也是美方，持續在本地區強化軍事部署、妄圖破壞地區和平穩定的還是美方，美方應該摒棄冷戰思維，停止挑動意識形態對抗，停止在南海挑事生非、在地區挑撥離間，不要做南海的攪局者和肇事方，也奉勸菲方不要「倚美鬧海」，更不要試圖挑起軍事對抗。