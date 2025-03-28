阿拜多斯大型陵墓出土　揭開王朝面紗

美國賓夕凡尼亞大學博物館周四（27日）宣布，埃及索哈傑省阿拜多斯今年1月出土大型陵墓，年代可追溯至約3,600年前，估計屬於阿拜多斯王朝一位法老。這是本年來第二座古埃及法老陵墓出土，也是阿拜多斯王朝已知最大且最古老陵墓，有助揭開王朝神秘面紗。

陵墓埋藏於阿努比斯聖山地下7米，距離尼羅河約10公里。陵墓入口灰泥磚上刻畫陪葬女神伊西斯和奈芙蒂斯的彩繪場景，並曾以象形文字記錄埋葬法老身份，但因在古代被盜墳者洗劫一空，文字亦受破壞。陵墓入口經過裝飾，墓內有其他一系列房間，5米高拱頂以用泥磚砌成。

領導研究的賓夕凡尼亞大學教授韋格納（Josef Wegner）指出，陵墓位於第十三王朝法老涅斐尔霍忒普一世陵墓群內，估計屬於法老塞納伊布（Senaiib）或潘特傑尼（Paentjeni），兩人陵墓從未出土。韋格納團隊2014年曾發現阿拜多斯王朝法老塞納比凱（Seneb-Kay）陵墓，本次出土陵墓可能埋葬塞納比凱的祖先。

本次出土陵墓年代屬於古埃及第二中間期，時間介乎公元前1640年到公元前1540年。韋格納介紹，當時埃及四分五裂如同戰國時代，有多達4個敵對王國，阿拜多斯王朝就是其中之一，最終孕育出新王國時代，箇中政治歷史引人入勝。團隊已確認陵墓附近有其他陵墓，挖掘工作仍在進行。