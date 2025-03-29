地震後曼谷部分建築現裂縫　全面排查修復

受緬甸大地震波及，泰國首都曼谷亦傳出災情，進入緊急狀態。總理佩通坦周六（29日）主持救災會議，她特別關注公眾沒有在地震發生的第一時間收到短訊預警。曼谷市長查察亦開記者會交代災情，指市內建築未發生倒塌，僅部分出現裂縫，市民不需恐慌，已責成工程師學會即時展開全面建築安全檢查，專注於排除受損嚴重的建築，制訂詳細修復方案。

佩通坦表示，地震在當地周五下午1時20分發生時公眾應第一時間獲得訊息，她高度關注簡訊預警機制。防禦與減災廳廳長帕薩功指出，目前的預警流程為氣象局向防禦與減災廳上報地震訊息，再由防禦與減災廳通知國家廣播和電信委員會向公眾發送短訊。然而，首封短訊到下午2時42分才發出，內容僅為提醒民眾可安全返回建築物。國家廣播和電信委員會副秘書長猜叻解釋，現行的短訊預警採用Cell Broadcast技術，首輪訊息於下午2時44分推送，每次覆蓋20萬用戶。截至目前，累計發送逾千萬條簡訊。由於號碼分批推送，首輪僅覆蓋曼谷及周邊4府，後續擴展至全國76府。下午4時07和4時09分已先後推播地震應變指南，下午4時44分發布最終通知。

查察在曼谷市政府地震緊急指揮中心召開記者會，與會的城鄉規劃局局長指已設立專門受理中心，接受市民關於建築安全的報告。泰國工程師學會、建築檢查協會及志願工程師團隊將聯合行動，對受影響建築進行全面排查，確保公共安全。曼谷市政府呼籲市民密切注意官方訊息，如發現建築物損壞情況，可隨時向相關部門報告，以便及時處置。

曾是曼谷最高建築的白玉大廈1號樓和2號樓在地震後出現裂痕，並輕微傾斜，市政府啟動緊急應變計劃，疏散周邊居民，建議民眾暫時遠離高層建築，防止次生災害發生。白玉天空飯店發聲明指，白玉2號大樓狀況良好，未發現玻璃或結構性損壞，大樓設計具備抗震能力，未受結構性影響。白玉大廈正常運作，建築及災害管理機構對大樓進行進一步評估，以確保建築安全性。