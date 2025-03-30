緬甸公寓震後倒塌活埋中國人　返華航班一票難求

緬甸發生強震後，曼德勒迎來40℃高溫，令災民情況苦上加苦。當地一幢11層高公寓震後倒塌，網民求助稱數十人被活埋，包括有中國人受困。有中國商人透露，從緬甸回國的機票已由2,000多元（人民幣，下同，約2,141港元）漲到1萬多元（約1.07萬港元）。

據報道，強震導致曼德勒多處建築物損毀，一幢11層高公寓「Sky Villa」倒塌，底下4至5層全部坍塌被掩埋，多人受困，建築廢墟下傳來呼救聲。有中國網民在社交平台發文求助，指其一名同學和一名朋友在該公寓倒塌後失聯，當地通訊系統一直未恢復，沒能與兩人取得聯絡，他們已失聯逾28小時，現在基本確定被困在廢墟下面，惟生死不明。

另有在緬甸從事玉石生意的商人表示，原計劃下月6日赴泰旅遊，地震後當地數個機場暫停運行，旅行計劃被迫取消，離開緬甸的航班一票難求，離開曼德勒兩條高速公路亦已中斷，唯一一條還能勉強通行的老路大塞車。泰國曼谷有中國留學生憶述，地震時像世界末日一樣混亂，本地人、中國人及其他外國人狼狽地聚在一起，有人被嚇哭、有人相互擁抱。因晚上餘震不斷，蚊子也特別多，災民無法安心入睡。