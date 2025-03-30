美智庫：解放軍吸取俄烏戰爭經驗　台海作戰將倚重無人機

台媒上周六（29日）引述美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）最新涉華研究報告指，解放軍從俄羅斯入侵烏克蘭吸取經驗，在模擬台海衝突的情景中，展示了對無人機的高度依賴，將以執行分階段行動，最終以精確導引的空投支援兩棲攻台。

該智庫最新中國簡報刊出由研究員張崑陽與麥克雷諾茲（Joe McReynolds）合撰的報告，指俄全面侵烏生動地展示自主和基於無人機的系統在現代戰爭中發揮關鍵作用，可能在潛在的台灣衝突中扮演重要角色。大陸軍事專家正吸取此經驗，了解無人機和自主系統的使用和重要性，重塑解放軍的戰略規劃和作戰理論。上述模擬演習顯示，解放軍打算動員多戰區、專業化領域的行動，投入未來的台灣緊急狀況。

研究指出，中國軍事專家預見無人機戰爭的發展將出現一些趨勢，着重人工智能（AI）與整合，主要理論發展似乎是強調將無人機和自主系統整合到聯合作戰架構中，協調海陸空平台以在各種作戰環境中對抗威脅。報告提到解放軍的新能力和新舉措，如九天攻擊無人機體現了解放軍向AI驅動的靈活作戰平台轉變，均表明其積極將歐洲的經驗教訓轉化為自己下一代戰鬥能力。