4中國漢疑闖入倒塌大樓工地　偷走32份機密文件

緬甸上周五（28日）發生7.9級強震，導致泰國曼谷一幢30層高的施工中政府審計大樓倒塌，造成多人死傷。據報事故發生後，有4名中國男子闖入工地，偷走32份機密文件，遭警方帶走問話。

根據泰國媒體報道，這棟倒塌的大樓是中泰政府合作的審計署大樓，被爆出是中國承包商「中鐵十局」負責建造，從2020年開始動工，曾因疫情停工，最終預定完工日原訂是2026年。

泰國警方上周六（29日）接獲民眾通報，有4名中國男子在未經許可的情況下，闖入因地震倒塌的審計署大樓內，並將大量文件從大樓殘骸後方搬走，約32份文件被竊。

警方獲報到現場，與相關單位聯繫並展開調查，在事故現場附近拘捕其中1名男子，男子自稱是建案工程主管，隨後查獲4人並帶回問話，調查後發現，4人為某建築公司的員工，隨後查扣4人抱走的32份文件，包含承包商、工程、施工說明等多項機密文件，目前曼谷警方持續調查此事。

根據泰國《災害防治法》，未經允許者不得擅自進入災難控制區域內，4人是否涉及其他違法行為，警方正在調查。