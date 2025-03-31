東京街頭開拖拉機示威　4500農民促政府增補貼

日本通漲嚴重，百物騰貴之際，東京都周日（3月30日）有多名農民舉行遊行示威活動，控訴農民收入微薄，導致農村衰落和務農人口減少，要求政府給予足夠收入補償。據主辦方稱，有約4,500人參加示威，同日全國有至少10處以上舉行類似遊行，包括東京、北海道、富山、福岡等14個縣。

遊行名為「令和的百姓起義」，參加者聚集在東京都港區公園內，手舉橫幅和標語牌，寫有「保護食物與農業」、「沒有村莊，就沒有水稻」等字句，同時有約30輛拖拉機開上東京街頭，在市中心車道穿梭行駛了3.2公里，為時約1小時。示威者認為，現行的農民按戶收入補償制度及補貼不充分，要求擴充支援。對於去年開始大米價格飆升，有種植大米的福島縣郡山市農民表示，除非收入獲持續保障，否則不會有人再從事生產，米價將繼續上漲。

大米、蔬菜價格高漲，導致原材料成本上升。根據日本帝國數據庫周一（3月31日）公布的調查結果，日本下月將有4,225種食品漲價，繼前年10月的4,758種後再創新高。其中居首是以味噌為主的2,034種調味料，其次是1,222種酒類及飲料，火腿、香腸及冷凍食品等加工食品也達659種。