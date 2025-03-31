Signal洩密風波　傳特朗普私下不滿沃爾茲

美國政府高層日前在Signal聊天群組洩密也門空襲行動，總統特朗普上周六（3月29日）承諾不會因此解僱任何官員，包括國家安全顧問沃爾茲。美媒周日（3月30日）引述消息報道，沃爾茲目前在白宮的地位其實岌岌可危，特朗普更多次私下與他人批評沃爾茲。

知情官員透露，儘管沃爾茲表面上仍獲特朗普支持，但已失去對後者的影響力，以及白宮高層支持。在特朗普看來，沃爾茲最大的過失不是在Signal上建立群聊來協調對也門叛軍青年運動的軍事行動，亦不是把以色列提供的情報發布到非機密網絡上，而是他的手機中有《大西洋月刊》總編輯戈德伯格的號碼，並且無意中將他拉進了群聊，特朗普上周已在多次私下討論中，直指沃爾茲是當前政府首個重大國家安全危機的罪魁禍首。

國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）拒絕證實相關情況，形容傳聞應該被視為缺乏正直之人的流言蜚語，對此應持懷疑態度。白宮通訊總監史蒂文‧張表示，當特朗普表達對沃爾茲和整個國家安全團隊的信心時，全體工作人員亦堅定地支持沃爾茲。