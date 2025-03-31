美前空軍高官指如華太空突襲　F47將永遠無法起飛

美國總統特朗普近日宣布，選定波音公司生產新一代戰機F47。美國前空軍部長肯德爾（Frank Kendall），以及負責採購、技術、後勤的美國前空軍助理部長亨特（Andrew Hunter）上周五（3月28日）向美國軍事新聞網站《戰區》談及了F47秘聞，並指面對中國大量發展高超音速武器，F47甚至無法在太平洋戰區起飛。

兩人表示，包括戰機與無人機的「下世代空優戰機計劃」（NGAD）計劃起源於2017年特朗普第一任期，波音及洛歇馬丁原型機則在2017年後製造，演示樣機分別在2019年和2022年首飛，但完全是實驗性質，並非生產原型機。

至於上屆拜登政府煞停NGAD原因，肯德爾指除了因過於昂貴，美國空軍資金不足外，後續有關無人作戰僚機項目（CCA）亦令人認為無人機或會替代有人機。此外，由於為了攻擊美軍基地，中國已部署高超音速導彈等數千種武器，如果美軍基地攻擊，那麼不管是F22、F35或F47都永遠無法起飛。

肯德爾在專訪回應外界對波音水平的質疑，證實波音是靠更大膽創新設計贏得競標，洛歇馬丁和諾斯諾普格魯曼的設計過於保守。肯德爾又承認，特朗普批准的F47項目具體細節，和他取消NGAD項目時沒有區別，不明白特朗普為何有信心重啟項目。