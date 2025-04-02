朝斥美日推動武器聯合生產 是加劇地區不穩新因素

朝斥美日推動AIM120聯合生產，是加劇地區不穩新因素。

北韓官媒朝中社周三（2日）報道，北韓國防省裝備總局副總局長周二（1日）發表講話，強烈譴責美國日本推動武器裝備聯合生產，是加劇地區不穩定的新因素，強調北韓將繼續儲備強大的威懾力量。

談話提及美日正在推進「AIM-120」先進中程空對空導彈（AMRAAM）的聯合生產計劃，稱AIM-120已成為美日軍事同盟的又一聯合編制武器；美日的武器合作旨在加強對地區國家的軍事遏制，對包括東北亞國家在內的亞太地區發出的全新警告訊號。

談話還指出，北韓將加強自身的遏制能力，以積極應對美國及其追隨勢力加劇地區戰略環境不穩定局勢，並使敵國放棄其政治和軍事野心，這一目標將繼續是北韓的優先課題。美國防長海格塞斯和日本防衞大臣中谷元上月30日舉行會談，就加速推動AIM-120導彈聯合合作計劃達成共識。

另外，南韓副外長金烘均及美國副國務卿蘭多周二舉行電話會議，重申雙方對北韓無核化所持的堅定意志。美方對南韓日前發生大型森林火災表示慰問。雙方還就韓美能源等經濟合作問題進行了討論。這是美國新政府成立後，兩國副外長首次通電話。