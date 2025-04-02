華大使籲澳洲　攜手應對美國關稅挑戰

中國駐澳洲大使肖千周二（1日）接受澳媒專訪，就中澳關係、澳聯邦大選、美對華加徵關稅、南海問題、中國海軍艦艇編隊演訓活動等介紹中方立場。

中國海軍艦艇編隊近日在澳洲附近海域演訓，肖千強調是中國海軍軍事訓練例行性安排，不針對第三方，與中澳關係無關。中方事先反覆發布安全通告，組織艦炮對海實彈射擊訓練，完全符合國際法和國際實踐。而澳軍機軍艦以所謂「海上航行自由」為名，蓄意挑動南海領土主權和海洋領土爭端，中方對此堅決反對。澳方軍機未經中方允許，蓄意侵闖中國領空，侵害中方主權，極易引發不必要的摩擦風險，必須停止。

美國總統特朗普正在全球大力推進加徵關稅行動，肖千批評美國嚴重踐踏以世貿組織為核心的國際自由貿易體系。中澳均為開放型經濟體，理應同國際社會攜手應對有關挑戰。中方堅決反對美對華經濟遏壓的單邊霸凌行徑，如果美方採取進一步行動，中方必將奉陪到底。另外，中方加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）符合包括澳在內所有成員共同利益，堅決反對台灣加入包括CPTPP在內任何官方性質協議和組織。

肖千提到，目前中澳雙方正根據共識積極推動中澳自貿協定審議工作，中方期待通過協定審議，進一步解決彼此貿易投資關切、推動協定更好實施。澳工黨政府上台以來，中澳關係實現穩定、改善和全面轉圜，進入在穩定基礎上進一步發展的關鍵時期。澳聯邦大選屬於澳內政，不管澳哪一黨執政，中方都會尊重澳人民的選擇，同澳新一屆政府一道，堅持中澳全面戰略夥伴關係定位，推動中澳關係實現更大發展。

對於中方是否擔憂澳政府調整外國投資政策法規，肖千指出中方對澳企業在華投資沒有任何歧視性限制，也希望澳方秉持公平、公正、非歧視原則，在外資審查政策上對各國投資者一視同仁，切實回應中方企業關切。此外，中方期待與澳方繼續深化在關鍵礦產領域合作，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。