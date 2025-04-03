搜集軍事部署等敏感訊息　3菲籍間諜在華落網

內地官媒周四（3日）報道，國家安全機關近來偵破一宗菲律賓間諜案件，依法拘捕3名涉嫌在中國境內從事間諜活動的菲律賓籍人員。國安機關提醒在華工作和生活的外國公民，切勿在境外機構、組織或個人指使下從事間諜活動。

長期在華工作生活的菲籍男子大衞·斯皮內斯（David Servañez），涉多次前往中國軍事設施周邊活動，形迹可疑。國安機關迅速組織偵查，發現他在菲律賓「上線」、菲律賓軍事情報機關制內間諜里奇·赫雷拉（Richie Herrera）遠程指揮下，在中國境內開展間諜竊密活動，同時每月獲取金錢獎勵。赫雷拉同時指揮另外兩名菲籍在華人員阿爾伯特·恩丹西亞（Albert Endencia）和娜塔莉·普利薩多（Nathalie Plizardo），搜集涉華敏感訊息。

國安機關經過縝密偵查，在獲取證據後，依法抓捕斯皮內斯、恩丹西亞和普利薩多。審查調查掌握，菲律賓間諜機關長期關注、重點搜集中國軍事部署情況。2021年以來，赫雷拉先後招募上述3人為行動特工，進行間諜培訓後派遣來華執行秘密情報任務，此案正進一步調查審理。