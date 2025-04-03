法外長：倘新伊朗核協議無果　或致軍事對抗

法國外交部長巴羅周三（2日）警告，如果無法達成新一份伊朗核協議，軍事對抗很可能無法避免。法國總統馬克龍當天召開罕見內閣閉門會議討論伊朗問題後，巴羅的表態顯然意在向伊朗施壓。

巴羅強調達成協議的機會窗口正在縮小，距離2015年伊朗核協議到期只剩幾個月時間，一旦失敗軍事對抗幾乎不可避免。三名外交消息人士透露，馬克龍內閣特別會議凸顯歐洲國家日益擔憂，倘核協議談判無果，美國及以色列可能空襲伊朗核設施。歐洲國家正試圖開辟外交路徑，希望在2025年10月聯合國對伊朗制裁自動恢復前，夏季前達成限制伊朗鈾濃縮活動的協議。西方指控伊朗核計劃其實是研發核武，但伊朗堅稱僅用於和平目的。

正值局勢敏感時刻，以色列外長薩爾周四（3日）到訪巴黎。法國、英國和德國外長計劃在本周北約部長會議期間，與美國國務魯比奧討論伊朗問題，英法德均為2015年伊核協議簽署方。美國國防部周二證實，已在中東部署更多戰機，卡爾文森號航空母艦戰鬥群趕赴中東，會合杜魯門號航母打擊群。美軍正轟炸伊朗支援的也門青年運動武裝，歐洲高官引述戰略專家研判，行動是否未來數月美軍打擊伊朗的前奏。