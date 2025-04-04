尹錫悅失司法豁免權　涉內亂罪最高可判死

南韓總統尹錫悅周五（4日）被罷免下台，這意味他失去總統司法豁免權，檢方可能會加快處理他涉及的內亂罪刑事案件，該罪名罪成最高可判死刑。同時，尹錫悅妻子金建希涉貪腐案也有可能因尹錫悅下台而繼續發酵。

根據南韓《前總統禮遇法》，總統如果因彈劾而被罷免，將失去任滿卸任情況下可享有的退休金、辦公室、配備車輛和秘書等待遇，只能獲得最基本的警衞保鏢。同時，尹錫悅必須離開總統官邸，外界認為他會回到位於瑞草洞的私宅，但不確定是否周五立即動身，前總統朴槿惠在憲法法院宣判後第3天才離開青瓦台。

尹錫悅因頒布緊急戒嚴令而被控涉嫌發動內亂，被罷免意味他需以普通民眾身份接受刑事審判。根據南韓法律，若以排除國家權力或擾亂憲政秩序為目的發動暴動，可構成發動內亂罪，主犯可被判處終身監禁、無期徒刑乃至死刑，僅參與謀劃也會面臨最低5年的重刑處罰。法律界人士認為，憲法法院如何判斷「緊急戒嚴目的」等，可能會在某種程度上影響尹錫悅內亂刑事案的走向。

除了內亂案，尹錫悅還因三度否決針對金建希的特檢法而被指控利用總統權力干預司法，一旦罪名成立，濫用職權罪可能判處5年以上有期徒刑，妨礙司法公正罪最高可判10年。

金建希亦可能難逃法網，她被指控在2020年參與德意志汽車公司股價操縱，收受價值300萬韓圜（約1.62萬港元）的名牌手袋，涉嫌受賄。一旦罪成，操縱股價罪最高可判無期徒刑，受賄罪則面臨5年以上有期徒刑。