歐洲特遣隊駐烏安排將完成　提供海陸空支援

烏克蘭總統澤連斯基周五（4日）表示，在烏克蘭境內部署軍事特遣隊的安排將在1個月內完成，合作夥伴的援助會包括地面、空中、海上及提供防空援助，法國會是首批參與特遣隊的國家之一。

向烏克蘭派出軍事特遣隊的構思由英國和法國提出，澤連斯基指2個月前舉行了一系列會議，周五是最後一場會議，是一個里程碑，非常重要，不會只有在場烏克蘭、法國和英國參與這個進程，其他國家都是參與者，但目前不想談論聯盟規模。他透露，各國之後會每周舉行軍事領導級別會議，以盡快完成工作。

澤連斯基續指，烏克蘭已經確定了最適合部署國際部隊的地區，合作夥伴也了解烏克蘭所需。會議上討論了戰略問題，這不只關乎特遣隊數量，還有任務問題，日期亦很重要，要了解在甚麼階段可以依靠這支部隊。他又認為在未來的安全保障方面，土耳其可以發揮非常重要的作用，他與該國總統埃爾多安談論過此事，對方確認土耳其會成為烏克蘭的安全保障者之一。澤連斯基指，烏方視土耳其為黑海安全保障的重要參與者之一。

對於美烏礦產協議，澤連斯基說已委托一間律師樓負責擬訂符合烏克蘭利益的新版協議，預計下周會收到文件，然後可準備派技術團隊到美國磋商。