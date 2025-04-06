政策引發民怨　全美多地爆反特朗普示威

數以萬計民眾上周六（5日）在美國首都華盛頓等地展開示威，以反對總統特朗普的各項政策。這是特朗普重返白宮以來，規模最大的抗議活動。

示威者在美國全部50個州、加拿大及墨西哥進行。組織者估計，約2萬人聚集在華盛頓國家大草坪，包括民主黨聯邦眾議員拉斯金等知名民主黨人發表演說。在距離白宮僅數個街口的露天劇院，舞台上掛上巨大的「把干預社會福利的手拿開！」（Hands Off Our Social Security）標語。示威民眾高舉海報，上面寫上「（特朗普）不是我的總統！」、「法西斯主義再起」、「阻止邪惡」、「不要干涉我們的社會福利」。

參與示威的66歲民眾索姆斯（Jane Ellen Saums）表示，她對特朗普政府破壞美國由來已久的民主制度感到非常沮喪。一名在示威現場、從事房地產業的民眾表示︰「看到我們政府的狀況，所有制衡機制都遭到徹底踐踏，從環境到個人權利都是如此，這讓人極為擔憂」。

特朗普致力縮減聯邦政府規模、推行保守價值，並向友好國家發動貿易戰，導致股市暴跌，激怒了部分美國人。