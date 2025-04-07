【東方日報世界視線】認真與中國合作　德企保持競爭力

德國工業界開始認識到一個事實，無論美國特朗普政府如何掙扎希望工業重生，它仍要面對種種難以克服的困難。相反，中國不僅已成為世界最大的工業生產國，還將維持數十年無對手。更重要的是，中國在人工智能、航天和綠色能源等高科技，都達到領先地位，甚至連晶片業，都有迎頭趕上的趨勢。

西門子數碼工業（Siemens Digital Industries）CEO及企業管理委員會成員塞德里克‧內克（Cedrik Neike），最近接受德國傳媒訪問，提出德國工業與中國合作的重要性，特別在未來的高科技方面。他首先認為，德國的高科技產業要以中國發展為榜樣，更要與中國高科技界合作，西門子就在成都及南京設立自動化工廠及人工智能中心，更把這些生產設計帶回德國，跟以前將德國生產模式帶來中國截然不同。

德國還要加大在中國的企業生產投資，主要原因是中國有平價能源、完整供應鏈、高科技人才和生產的高效率及效能，使德、中合作的產品能在國際市場上，比德國本土生產的更有競爭力。

不過，目前特朗普政府在全球大加關稅，的確令國際經濟及市場產生不穩定因素及收縮的危機，但德國企業還是強調維護及進一步開拓自由貿易才有希望。

比起高科技大企業，德國另一個首要任務，是扶助當地中小企發展，因為後者才是德國工業生產實力所在，它們貢獻了德國GDP逾六成，對比大企業只是佔稍多於31%。最特別的是，這些中小企業有不少是知名國際品牌，在機械、電機、汽車零件及化工等有小眾市場（Niche Market）的優勢，甚至壟斷能力。然而，這些工業往往數碼化和自動化生產能力不高，甚至被諷刺它們使用傳真機的比率，比11%的自動化比率還高。

如今，德國搞自動化的大企業，正積極協助這些中小企業邁向數碼化及人工智能化，並繼續加強在中國已有的企業發展，或打入中國市場。總而言之，德國的大、中、小企業均相信只有參與中國的發展才有前景，能夠合作分享中國的企業競爭力，才能在國際上生存下去。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻