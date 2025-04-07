華官媒稱美濫施關稅天榻不下來　隨時推降準降息

中國官媒周日（6日）晚發表評論文章指，美國政府逆世界潮流而動，對包括中國在內的幾乎所有貿易夥伴出台所謂對等關稅，中國第一時間採取堅決有力的反制措施，引發全球高度關注，美國濫施關稅將對中國造成衝擊，但「天塌不下來」，中央已準備好一系列措施應對，包括隨時可推出降準、降息等貨幣政策工具。

文章直言，美國政府對中國加徵34%對等關稅，加上先前加徵的關稅，將嚴重抑制雙邊貿易，短期內不可避免地對中國出口造成負面影響，加大經濟下行壓力，但中國是超大規模經濟體，面對美國的關稅霸凌衝擊，中國有強大的抗壓性。近年來中國積極建構多元化市場，對美市場依賴已在下降，對美出口佔全部出口份額已從2018年的19.2%降至2024年的14.7%，對美出口下降不會對整體經濟造成顛覆性影響。

相反地，美國不少產品對中國依賴度較高，許多投資品和中間產品也需要從中國進口，有若干品類依存度超過50%，短期內在國際市場上很難找到替代來源。在全球產供鏈深度交融的大背景下，中美貿易不可能完全中斷。新興市場經貿合作潛力大，日益成為中國穩外貿的重要基礎，2018年以來中國對東盟出口佔比由12.8%提升到16.4%，對「一帶一路」國家出口佔比由38.7%提升到47.8%，且保持較快增長勢頭。中國國內市場緩衝空間亦廣闊，是重要的大後方，正加速打通「出口轉內銷」政策塞點、卡點，擴內需各項政策也加力擴圍，內需市場的容納效應將日益顯現，當前中國經濟企穩向好，應對美關稅衝擊有底氣、有信心。

面對美國濫施關稅的亂拳，中國心中有數、手上有招，中方已與美國打了8年貿易戰，並累積了豐富的鬥爭經驗，雖然國際市場普遍認為美國關稅超預期，但中央對新一輪經貿遏壓已有預判，對其可能造成的衝擊有充分估計，應對預案的提前量和富餘量也打得較足，去年中央經濟工作會議已經就如何應對美新一輪對華遏制打壓作出全面部署。未來根據情勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可推出；財政政策已明確增加支出強度、加速支出進度，財政赤字、專案債、特別國債等視情況仍有進一步擴張空間。中方將以超常規力度提振國內消費，加速落實既定政策，適時推出一批儲備政策，並以實際政策措施堅決穩住資本市場和市場信心，預案政策將陸續出台。各級政府將「一行一案」、「一企一策」精準幫扶受衝擊較大的行業和企業，支持企業調整經營策略，指導幫助企業在盡可能維持對美貿易的同時，開拓國內市場和非美市場。

中國將敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，與中國和世界各國磋商，妥善解決貿易分歧，同時堅定不移辦好自己的事，以國內經濟結構調整因應外部環境調整。