伊朗武裝部隊高度戒備　警告鄰國勿支援美軍打擊

美國威脅如果伊朗不直接談判核問題就會採取軍事行動，英媒周日（6日）引述知情伊朗官員指，伊朗仍然傾向透過阿曼進行非直接談判，最高精神領袖哈梅內伊已下令武裝部隊進入高度戒備狀態，並警告設有美軍基地的鄰國切勿參與美國潛在軍事行動，否則可成為打擊目標。

官員表示，雖然伊朗拒絕美國的直接談判要求，但仍希望由阿曼作為中間人進行非直接談判，評估華府對政治解決的認真程度，道路可能崎嶇不平，但如果美國支持，談判可能很快就會開始，哈梅內伊已授權外長阿拉格齊或副外長塔赫特-拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）參與談判。同時，伊朗正試圖從俄羅斯獲得更多支持，但對莫斯科的承諾持懷疑態度，這取決於美俄關係動態。官員又指，達成協議的時間只有大約2個月，擔心如果談判拖得更長，以色列可能會襲擊伊朗，並導致對伊朗的所有國際制裁迅速恢復，以防止伊朗獲得核武。

同一時間，伊朗已向伊拉克、科威特、阿聯酋、卡塔爾、土耳其和巴林發出通知，表明任何支持美國襲擊伊朗的行為，包括美軍在襲擊期間使用其領空或領土，都將被視為敵對行為，會有嚴重後果，伊朗武裝部隊已處於高度戒備。