華府再延長TikTok禁令75天　參議員斥違法

美國總統特朗普再度延長中國影片分享平台抖音海外版TikTok「不賣就禁」法令75天，參議院情報委員會民主黨籍成員沃納（Mark Warner）周一（7日）指，延長禁令生效期限是違法，正在考慮的交易亦不符合「不賣就禁」法案規定消除中國字節跳動對TikTok美國業務影響的要求。

沃納指出，交易將為字節跳動保留實質性的營運角色，它能夠在剝離後的TikTok中保留大量股權，而且還能在技術開發和維護方面發揮積極作用。任何合格的資產剝離都必須確保與字節跳動和TikTok美國業務徹底脫離運營，包括阻止任何一間公司繼續開發、影響或訪問個人數據或源代碼。他認為正在討論的交易破壞外界對TikTok能否保護美國國家安全，以及確保遵守法律的信心。

國會去年通過TikTok不賣就禁法令，原訂今年1月19日生效，惟當年處於聯邦政府過渡期，拜登政府決定不執行法令，交由1月20日上台的特朗普政府處理。特朗普上任當日簽署行政命令暫緩禁令75天以談判交易，限期上周六（5日）屆滿，但特朗普上周五（4日）宣布再延長禁令生效日期75天。特朗普曾透露交易差不多完成，只要美國降低對華關稅，中方就會立即批准。