傳華擬6大招應對美升級關稅戰　或禁進口美電影

針對美方威脅進一步對華加徵50%關稅，有中國官媒背景的自媒體「牛彈琴」周二（8日）引述最新消息指，中方已準備了至少6大招應對，包括對美國農產品大幅加徵關稅，禁止美國禽肉輸華，暫停中美打擊鴉片類藥品芬太尼的合作，還有服貿領域反制措施，禁止進口美國電影，並調查美企在華知識產權獲益情況。

消息人士透露，鑑於近期美方霸凌行徑，中方正考慮大幅加徵美國大豆、高粱等農產品關稅；加上美國頻繁爆發禽流感，相關方面強烈建議中方，禁止進口美國禽肉，確保中國人民食品安全。中國政府也考慮停止與美方的芬太尼合作，因美方無視中方出於人道主義的幫助，不但不理解中方誠意和善意，還有各種抹黑、甩鍋、推責，已嚴重損害中美芬太尼合作的基礎。

至於服貿領域反制措施，消息人士稱包括限制美國公司參與採購、限制開展法律諮詢等業務合作。另有相關專家透露，因應美方威脅升級對華關稅，有關部門正研究減少、甚至禁止進口美國電影。消息人士又指出，鑑於美國相關企業在華獲得巨大壟斷利益，有關部門研究對美企在華知識產權獲益情況開展調查。

美媒周二另引述消息指，中國快時尚跨境電商平台SHEIN將部分生產轉移出國的計劃遭中方反對，在美國宣布「對等關稅」前數天，商務部與SHEIN等公司溝通，勸阻其透過從其他國家採購來實現供應鏈多元化，試圖阻止製造業外流。據報道，SHEIN為此已叫停為其主要中國供應商安排在越南等東南亞國家的工廠考察之行。