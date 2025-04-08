蘋果擬轉移生產重心　進口印度製iPhone減關稅影響

美國傳媒周一（7日）報道，蘋果公司計劃把iPhone手機生產重心轉移至印度，藉此降低美國對等關稅帶來的高成本問題。

美國目前對中國商品徵收54%累計關稅，同時對印度商品徵收26%關稅。考慮到印度的關稅稅率大約是中國的一半，蘋果可能從印度進口手機來限制損失，否則將使iPhone手機的硬件成本大幅增加，例如iPhone 16 Pro的硬件成本將從目前的550美元（約4,290港元）增加到850美元（約6,630港元）。美國銀行分析師莫漢（Wamsi Mohan）預計，蘋果公司今年將在印度生產約2,500萬部iPhone，通常其中約1,000萬部會供應印度本土市場，但如果蘋果把所有印度製造的iPhone都轉銷美國，今年可滿足美國市場約50%的需求。

美國商務部長盧特尼克周日（6日）受訪時揚言，在關稅政策刺激下，將有數萬億美元流入美國，幫助美國製造業發展，美國工人將在未來幾個月和幾年內建造大量iPhone自動化工廠，預計屆時由機械人負責製造iPhone，並出現機械師等相關就業機會。