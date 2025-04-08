日外交藍皮書強調台海穩定重要性　憂中俄增軍事合作

日本外相岩屋毅周二（8日）在內閣會議報告2025年《外交藍皮書》，在日本與中國關係上，藍皮書去年5月來首次寫入「戰略互惠關係」並提出全面推進，今年沿用這表述，還寫入將為減少分歧努力，並強調台灣海峽的和平與穩定的重要性。

藍皮書提到中國和俄羅斯轟炸機和艦船在日本周邊聯合飛行與航行，認為中俄軍事合作頻率增加，應以嚴重關切的態度關注。對於日美關係，藍皮書提及今年2月日本首相石破茂與美國總統特朗普的會談，強調成果確認將把日美同盟提升至新高度。藍皮書還提及北韓向俄羅斯派兵協助攻打烏克蘭，並提供包括彈道導彈在內的武器彈藥，這對烏克蘭及日本周邊的安全保障造成影響。對於南韓，藍皮書形容該國為「夥伴」，提出美日韓三國將繼續合作應對北韓。針對日韓有主權爭議的竹島（韓稱獨島），藍皮書重申日本擁有主權。

南韓外交部發言人發表評論指出，獨島在歷史、地理和國際法上都是南韓固有領土，而日方針對獨島反覆提出不正當的主權主張，韓方對此提出強烈抗議，嚴正敦促日方立即撤回相關主張，南韓政府將堅決應對日本對獨島主權發起的任何挑釁。