以軍將擴展加薩地區攻勢　哈馬斯再發人質片段

以色列國防部長卡茨上周六（12日）發聲明指，以軍攻勢將很快擴展到加薩地帶大部分地區。另外，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯同日晚發表聲明，指哈馬斯對任何保證加薩地帶永久停火、以軍完全撤出加薩地帶、能夠結束巴勒斯坦人民苦難以及達成交換被扣押人員協議的提議都持積極態度。

卡茨指，這是結束戰爭的最後時刻。鑑於預期的軍事行動，他呼籲加薩地帶居民必須撤離。根據美國的計劃，他們可以自願過境前往其他國家。以色列國防軍發表聲明指，已在加薩地帶南部完成將拉法與加薩地帶其他地區隔離開來的莫拉格走廊建設，完全包圍了拉法地區。

以軍將擴大對這一走廊的軍事控制，並在該地區開展反恐行動。以軍通過控制關鍵路線，將加薩地帶與埃及邊界附近的費城走廊和莫拉格走廊之間的區域劃為以方安全區。

另外，哈馬斯再發放人質片段，以色列裔美國人質亞歷山大（Edan Alexander）在片段中表示，他自2023年10月7日被擄走以來，已經扣押551日，質疑自己為何仍未獲救。他似乎是在脅迫下講話，他頻頻做手勢，批評內塔尼亞胡政府未能確保他獲釋。他期望可以獲釋，回家過節。