國會本周將延長戒嚴90天　11月前無法辦總統選舉

烏克蘭反對派議員熱列茲尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）上周六（12日）透露，烏克蘭國會本周將延長戒嚴令和總動員90天，如果今次是最後一次延長，意味總統選舉最快也要到今年11月才能舉行。

俄烏正談判停火之際，烏克蘭的戒嚴令將於5月9日屆滿，外界關注會否延長。熱列茲尼亞克表示，戒嚴和總動員都會延長，國會或於周二（15日）至周五（18日）期間審議表決。他解釋，今次延長是從上次延期結束之日起計算，不是從議會批准該之時開始，一旦獲准延長，新的戒嚴令從5月9日開始，持續到8月6日。熱列茲尼亞克又指，不可能在8月6日結束戒嚴後便在8月24日立即舉行選舉，因為根據烏克蘭法律，議會選舉和總統選舉必須分別提前至少60天和90天進行準備工作。

烏克蘭總統澤連斯基的任期原定去年5月屆滿，但因該國2022年與俄羅斯開戰後頒布戒嚴令，期間不能舉行總統選舉，澤連斯基繼續留任。俄羅斯總統普京多次公開表示澤連斯基逾期留任是非法，認為與他談判簽署任何終戰協議可能會有法律問題，堅持要烏克蘭選出新總統後才進行談判。