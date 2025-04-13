華外交部發片批美成世界公敵　有中國在天塌不下來

美國與中國的對等關稅戰持續，中國外交部上周六（12日）發布長約2分鐘的影片，批評美國掀起的關稅風暴席捲全球，把自己搞成了「世界公敵」，還好有中國在「天塌不下來」。另外，中國官媒旗下自媒體「玉淵譚天」周日（13日）稱接下來中方還會同更多國家一道，就應對美國對等關稅進行溝通，加強合作，同時強調絕不允許有人用中國的利益去給美國當投名狀。

外交部的影片指美國這個自詡「世界燈塔」的國家現在打着「美國優先」旗號，扇盟友耳光、割世界韮菜、拉各國墊背，讓本來就十分脆弱的世界經濟雪上加霜，把自己搞成了「世界公敵」，「還好，有中國在，天塌不下來！」。外交部稱中國發展靠的是自力更生、努力奮鬥，而不是誰的恩賜，世界需要公平正義，市場需要重建信心，問道：「是要一個小池塘，還是一片大海。你，會怎麼選擇？」

另一邊廂，「玉淵譚天」發文指出中國商務部長王文濤近日密集與各方溝通，包括歐盟委員會貿易與經濟安全委員謝夫喬維奇、東協盟輪值主席國馬來西亞的貿工部長扎夫魯、二十國集團（G20）輪值主席國南非的貿工部長帕克斯·陶、沙特阿拉伯商務大臣卡斯比、金磚國家輪值主席國巴西副總統阿爾克明，以及世界貿易組織總幹事伊維拉。上述對話都討論了應對美國對等關稅，文章認為傳遞出兩個信號，第一是美國濫施關稅遭到多方反對，中國正在團結維護國際貿易公平正義的力量，而且不只是東盟和歐盟。第二，愈來愈多國家正在看清美國關稅訛詐的本質，中國是全球第一個反制對等關稅的國家，是要守護世界的公道。中方態度很明確，其他國家不管是反制美國還是談判，都是各國的主權事務，中方沒有任何意見，但如果誰拿着中國的利益去給美國當投名狀，中國絕不答應。