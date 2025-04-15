斥澤連斯基發動戰爭釀數百萬死　特朗普言論惹爭議

繼一個多月前在白宮會談不歡而散後，美國總統特朗普周一（14日）再談及烏克蘭總統澤連斯基，痛批對方要對「數百萬人」喪生的俄烏戰爭負起責任，被媒體質疑顛倒戰爭發生的原因。

特朗普在白宮橢圓形辦公室會見薩爾瓦多總統布克萊時談及澤連斯基，稱對方總是想買導彈。特朗普直言：「當你開始戰爭時，你知道你能贏得戰爭，對吧？你不會對體形是你20倍的人發動戰爭，然後指望別人給你一些導彈。」他隨後指出，戰爭造成的死亡應歸咎於3人，還包括俄羅斯總統普京和美國前總統拜登。特朗普稱普京排第一，「也可以說拜登這個根本不知道自己在幹甚麼的人排第二」，強調自己所能做的就是試圖停止戰火。

內媒周二（15日）另報道，澤連斯基表示俄烏衝突終將通過外交方式結束，俄羅斯無法佔領整個烏克蘭，而烏克蘭自身也缺乏完全解除俄方佔領的實力，這一現實狀況決定了外交途徑是解決衝突的必然選擇。但他強調，烏克蘭堅決不承認被佔領土歸屬於俄羅斯。

早前訪俄與普京會晤的美國中東問題特使威特科夫周一表示，普京要求實現永久和平，對與烏克蘭達成協議持開放態度，他看到和平協議正在成形。威特科夫透露，要達成協議關鍵在於「5個範圍的領土」，但未提供詳情。他又指，美俄之間的商業交易也是談判一環，兩國關係有可能重塑，也能為該地區帶來真正穩定。