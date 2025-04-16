哈佛拒接受改革要求　特朗普威脅取消免稅地位

美國哈佛大學日前拒絕接受政府提出的改革要求，以應對反猶太主義後，由司法部、教育部等機構組成的打擊反猶主義聯合工作組其後宣布，凍結哈佛大學22億美元（約171億港元）多年期撥款，以及6,000萬美元（約4.7億港元）多年期合約款項。美國總統特朗普威脅要取消該校的免稅地位。

政府官員上周五（11日）去信哈佛大學，要求進行有意義的治理改革與重組，包括削弱學生和教職員在校務中的權力；採用並實施基於能力的招聘和錄取政策，停止一切基於種族、膚色和國籍等因素的優待；改革國際學生的招生流程，避免錄取敵視美國價值觀和制度的學生，包括支持恐怖主義或反猶主義的學生；關閉所有多元化、公平與包容政策相關的項目。

特朗普當地周二（15日）在社交平台貼文指，如果哈佛繼續推動那些政治化、意識形態化，甚至受到恐怖主義啟發或支持的病態行為，該校或者應該失去免稅地位，並作為政治實體納稅，強調免稅資格完全取決於是否符合公眾利益。白宮發言人萊維特同日亦指，特朗普希望哈佛大學道歉，因為哈佛容許反猶太事件在校園發生。