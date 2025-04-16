哈梅內伊稱不完全信美　不能過份悲觀或樂觀

美國和伊朗上周六（12日）重啟核談判，本周六（19日）將再次對話。伊朗最高精神領袖哈梅內伊周二（15日）指第一步已經踏出，並且得到妥善執行，德黑蘭不完全信任美國，對談判不能過份樂觀，但也不能過份悲觀。同時，美國中央司令部接連發放兩個航母打擊群在中東執行打擊也門叛軍青年運動的影像，威懾伊朗意味濃。

哈梅內伊向一群高官指，不應該對美伊對話過於樂觀，也不應該過於悲觀，第一步已經踏出並妥善執行，從現在開始應該謹慎遵循整個流程。他指紅線很清晰，可能有成果，也可能沒有，但無論如何都值得追求。他要求官員不要把國家事務與周六舉行的第二輪談判聯繫起來，伊朗不完全信任美國，知道在與誰打交道，但對自己的能力感到樂觀。

德黑蘭現已把鈾濃縮程度提高到60%，武器級鈾濃縮水準則是90%，主導談判的美國政府中東問題特使威特科夫周一（14日）首次披露華府希望伊朗濃縮鈾濃度不超過3.67%，在某些情況下濃度是60%或20%，「這不可能」，與伊朗達成的任何協議都必須包括導彈及引爆器。他周二再指，伊朗必須停止並消除其核濃縮和武器化計劃，對於世界來說，美伊必須達成一項持久、公平的協議。

與革命衞隊關係密切的伊朗報章周二刊登一篇社論，暗示德黑蘭願意減少鈾濃縮活動，寫道：「我們以前做過的事情，為甚麼不應該再次進行並達成協議？這不意味伊朗在世界任何地方放棄其理想。」

另一邊廂，中央司令部周二和周三（16日）發放多段戰機從航母飛行甲板出擊的影片指，並指杜魯門號航母打擊群和卡爾文森號航母打擊群對青年運動的多個據點進行全天候打擊。