教宗臨終前感謝醫療助理　圓最後問候信眾心願

天主教教宗方濟各周一（21日）離世，終年88歲。方濟各彌留之際感謝私人醫療助理斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti），讓他在周日（20日）復活節彌撒日重返聖伯多祿廣場，最後一次繞場問候信眾。

斯特拉佩蒂曾建議方濟各接受腸道手術，於2022年獲任命為教宗私人醫療助理。方濟各早前在羅馬傑梅利綜合醫院留醫38天，斯特拉佩蒂全程隨侍在側。方濟各出院後，斯特拉佩蒂仍24小時守在身旁。斯特拉佩蒂上周六（19日）親自到聖伯多祿大殿研究路線，以便方濟各順利前往大殿露台。方濟各在大殿露台露面後，希望最後一次乘坐開篷車在廣場上繞行，為信眾送上驚喜。方濟各最初有些膽怯，斯特拉佩蒂安撫他，讓他得以完成出院後首次及人生最後一次繞場問候信眾。

方濟各下午休息後享用晚餐，翌日大約凌晨5點半開始身體不適，一個多小時後伸手向斯特拉佩蒂道別，之後陷入昏迷。守候在旁的人表示，方濟各沒有受苦安詳離世。方濟各的靈柩移送至聖伯多祿大殿後公開瞻仰至周五（25日），葬禮周六（26日）早上10時在聖伯多祿廣場舉行。葬禮結束後，靈柩移送至羅馬的聖母大殿安葬，為期9日的紀念彌撒隨即開始。