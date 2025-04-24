【東方日報世界視線】俄烏纏鬥趨激烈　特朗普進退兩難

美國總統特朗普調停俄烏戰爭正走向失敗，無論他提議的30天停火，或後來議定的30天俄烏互不攻擊能源基建設施，都不成功。特朗普日前警告，倘若任何一方讓和解變得非常困難，將放棄調解。

如今俄羅斯佔盡優勢，首先是俄軍基本上已成功驅趕自去年8月入侵庫爾斯克州的烏軍，更連消帶打進入烏克蘭蘇梅州，並逐步逼近蘇梅市。至於烏軍上月試圖入侵俄羅斯的別爾哥羅德州，建立據點，亦遭俄軍包圍及驅趕。這兩條戰線均受挫敗，說明烏軍希望藉此為被俄軍包圍的戰略重地紅軍城解圍，將無法實現。

而俄軍對哈爾科夫及扎波羅熱加強進攻的部署，明顯是在所有戰線步步進逼，令烏軍無法抵抗下去。這是俄羅斯準備在今年春夏實現新一輪全面進攻的明顯迹象。

與此配合的，是俄羅斯繼續推行18歲服兵役，但這些被徵召的軍人不會參與「特別軍事行動」（SMO），而是招募軍人參與SMO。根據德國軍事智庫提供的資料，俄軍平均每月招募到1,400人，即使每月在戰場上有400人死傷，軍隊每月仍可增加約1,000人。相反，烏克蘭早前以一年2.4萬美元作賞金，招募18到25歲年輕人自願參軍，但至今只招募到約500人。

美國國務卿魯比奧日前表示，若短期內斷定俄烏沒有可能實現停火，美國將放棄斡旋。他指出，美國不會月復月地努力，所以需要迅速決定，可能是數天內就要決定未來數周有無可能停戰。如果有，他們就會繼續；如果沒有，他們就會轉為處理其他優先事項。這當然就是威脅美國會撒手不管，專注以巴戰爭、伊核以及南海、台海等更迫切的問題。

特朗普一直認為是拜登釀成俄烏戰爭，如果2020年大選他沒有被「奪取勝果」，戰爭就不會發生。魯比奧早前亦指這是一場代理人戰爭，上屆政府的錯誤使現屆政府身陷其中。如今俄軍繼續進攻，烏克蘭不願屈服投降，澤連斯基更拉攏歐盟繼續支援，特朗普束手無策，進退兩難。看來，特朗普要和俄羅斯總統普京商議的，是俄國的軍事行動要達到甚麼目標才滿意，但這亦要是特朗普能接受的。至於烏克蘭不加入北約、保持中立及裁軍，更是板上釘釘地明確。特朗普政府當前急務是設法攆走澤連斯基，另覓肯接受美俄議和方案、能抗拒歐盟干涉的烏克蘭和平政治力量。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻