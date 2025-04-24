沖繩漢預言東京灣周六8.3級大地震　掀30米高海嘯

全球今年以來發生多次強烈地震，各類地震預言滿天飛，最引人關注的莫過於日本漫畫家竜樹諒預言2025年7月5日可能發生大地震，震央位於日本、台灣和菲律賓海域之間，恐引發大海嘯。不過，自稱靈能者的沖繩男子金城保近日預言東京灣北部周六（26日）下午會發生黎克特制8.3級地震，觸發海嘯毀滅東京。

竜樹諒在漫畫《我所看見的未來》預言今年7月5日會發生大地震，海嘯淹沒導致日本三分之一土地，新大陸隆起，台灣、香港及菲律賓將連在一起。金城保預言的大地震時間更早，甚至精準到指東京灣北部會於周六下午2時58分會發生強震，引起超過30米高海嘯，93分鐘後陷入一片黑暗，地下結構放大地震波，東京遭毀滅。

網友議論紛紛指金城保預言的地震規模超過關東大地震，「如果應驗可不是開玩笑的」、「4月26日那天先申請在家上班」。有人則不以為然，覺得太精準反而不科學，「哪有可能精準到14：58，這根本是中午吃完壽司、下午要上班的時間吧」，質疑金城保有甚麼目的，「假如甚麼也沒發生，他（金城保）要怎麼辦」。