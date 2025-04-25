美韓擬7月達成一攬子協議　聚焦關稅及匯率等領域

美國陸續與貿易夥伴展開關稅談判，美國與南韓周四（24日）在華盛頓舉行「2+2」高級別貿易磋商，同意爭取於7月初就美國撤銷對韓關稅及兩國產業合作等問題達成一攬子協議。

美國財長貝森特、貿易代表格里爾、南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆、產業通商資源部長官安德根與會。會後，崔相穆表示雙方討論了在美國對等關稅暫緩期7月8日結束前達成「7月一攬子協議」（July Pakage）等問題，聚焦關稅和非關稅、經濟安全、投資合作、貨幣匯率政策4大領域，兩國不急於求成，會從容有序地磋商。今次會面縮小了協商範圍，為日後的磋商日程達成共識，建立了雙邊磋商的基本框架。

崔相穆也表示，在會上表明今後的磋商也要考慮南韓政治日程、經貿相關法令、國會配合等多重因素，請求美方諒解。他預計，「一攬子協議」很可能由南韓下屆政府接手完成。雙方同意經貿部門盡早舉行技術層級磋商，格里爾下月到南韓出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議時再舉行高級別磋商。兩國財政部門將另行協商匯率政策。