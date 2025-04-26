吊銷逾1700留學生簽證　美政府擬恢復合法身份

美國政府近期取消逾千名國際學生簽證或合法身份，上周有超過100名受影響國際學生聯合向美國聯邦法院提起訴訟，要求恢復合法身份，並阻止華府繼續實施相關政策。內媒報道，美國特朗普政府周五（25日）表示，正恢復數千名最近被突然終止合法身份的美國外國學生的學生簽證註冊。

美國教育新聞媒體統計數據，截至周二（22日）已有270多間美國大學確認，累計超過1,700名學生被更改合法身份，失去F1或J1學生身份，包括來自中國、印度、巴基斯坦等國家或地區的留學生。近期不少留學生在社交平台發文，猜測指有關簽證吊銷原因包括但不限於在社交媒體發布不當言論、交通違規紀錄、報警紀錄、與他人肢體衝突等。

就讀美國某研究型公立大學的博士新生孫佳佳（化名）表示，月初收到分校校長發給全校師生的電郵指，校方檢查「學生與交流訪客資訊系統（SEVIS）」時發現，已有5名國際學生被吊銷簽證，中止合法學生身份，但校方未收到相關通知。孫佳佳表示，學校沒公布相關留學生姓名和專業，不少學生收到電郵時才得悉自己留美學生身份已失效，普遍陷入一種面對未知的恐慌。