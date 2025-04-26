教宗葬禮流程一覽 靈柩將經多個地標運至安葬地

教宗方濟各葬禮在聖伯多祿大教堂堂前空地舉行。（Getty Images圖片）

天主教教宗方濟各葬禮將於梵蒂岡時間周六早上10時（香港時間周六下午4時）在聖伯多祿大教堂堂前石階舉行，由樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機主持，預料持續約90分鐘。以下為重點流程：

● 早上5時30分：聖伯多祿廣場開放。

● 早上8時30分：總主教及主教在毗鄰聖伯多祿大教堂走廊集合，神父則聚集在聖伯多祿廣場，再依次進場。

● 早上10時：教宗殯葬彌撒開始，包括宣讀文本、講道、讀出多種語言禱文、以麵包及葡萄酒祝聖、參與者交換和平手勢或握手、領受聖餐、默哀片刻、由主禮者向教宗灑聖水，靈柩之後抬入聖伯多祿大教堂。

● 早上11時30分：靈柩運往教宗安葬地羅馬聖母大殿，途經威尼斯廣場及羅馬競技場等地標，哀悼者無法跟隨送葬隊伍，可透過沿途設置屏障觀看送葬隊伍經過。靈車緩慢行駛在羅馬街道上行駛約4公里，需時約30分鐘。

● 中午12時左右：在一群貧困及有需要人士迎接下，靈柩抵達聖母大殿。當葬禮結束後，為期9天哀悼期開始，每天都會舉行追思彌撒。