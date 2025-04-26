願與華升級自貿協定　瑞士外長強調關稅戰沒好處

中國外交部發布消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（24日）在北京會見來華工作訪問的瑞士聯邦委員兼外長卡西斯。卡西斯會後向內媒指出，瑞中都願升級自貿協定，強調關稅戰沒有任何好處，甚至對美國也沒有。

王毅表示，中瑞雙方要加快推進自貿協定升級談判，用好各類對話機制，凝聚更多合作共識。中方歡迎更多瑞士企業來華投資興業，期待瑞方繼續為中資企業提供開放、公平、非歧視的營商環境。他又指，面對當前不確定、不穩定的國際形勢，中瑞作為多邊主義和自由貿易的堅定支持者，應共同應對逆全球化挑戰，共同捍衞各國正當權益，共同維護國際經貿秩序和國際關係基本準則，決不能允許世界倒退回叢林法則。

卡西斯在記者會上表示，瑞士堅決反對貿易保護主義，美國單方面挑起的關稅戰在全球帶來不確定性，如發生了一場地震，大家都得重新找個能站得住的位置。他認為，解決貿易爭端應回到多邊主義框架下，目前世貿組織等多邊機構無法完全發揮作用，但他們需重新凝聚共同力量。他提到，作為與歐盟有特殊關係的經濟體，瑞士樂見歐盟與中國達成自由貿易協定。