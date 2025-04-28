美軍擬在韓永久部署F35A戰機　同時牽制中朝

朝鮮半島緊張局勢持續之際，美國空軍考慮在南韓永久部署F35A隱形戰機。美國重整駐韓空中力量既是應對北韓威脅，同時企圖牽制中國。

南韓空軍消息人士周日（27日）向韓聯社透露，美國空軍打算把所有F16戰機集中在烏山空軍基地，而群山空軍基地永久駐紮一個F35A大隊，同時有一個F35A大隊輪流部署。美國空軍戰機聯隊通常下轄兩個大隊，各大隊配備20架或以上戰機。南韓空軍現役39架F35A全數部署在清州空軍基地，正研究把增購的20架F35A部署群山基地，屆時美韓F35A將共同執行任務。F35A能隱秘地深入北韓境內，在核導彈發射前先發制人打擊。過往聯合演習期間，美國空軍F35A只會在南韓短暫停留，未曾以大隊為單位常年部署。

美國空軍第7航空軍日前公布編成第二個超級戰機中隊測試計劃，群山基地31架F16及逾千名官兵從10月起轉場，屆時烏山基地將有62架F16。烏山基地去年編成首個超級戰機中隊，31架F16當中9架來自群山基地。經過兩輪調整後，群山基地將不再部署F16。對於F35A常駐南韓計劃，第7航空軍強調目前未有決定。