【東方日報世界視線】烏政府拖延和議　只會成歐美棄子

俄烏戰爭如何尋求到和平？戰爭並未停止，日前有外國記者在烏克蘭首都基輔，親身經歷了3年以來最猛烈的空襲，導彈及無人機攻擊持續數小時，據報造成至少12人死亡，近百人受傷，其中包括兒童。有英國軍事學者認為，俄羅斯總統普京在和談進程中，並不打算停止前線軍事行動及對基輔的攻擊，目的是持續打擊及削弱烏軍，直至真正簽訂和約，並有和平監察部隊維和。其實不言而喻，烏軍也不會停戰，甚至會加強對俄國本土的襲擊行動。

目前，烏克蘭及以英國、法國、德國為首的歐盟政府認為，特朗普已站在普京的一方，要求澤連斯基政府接受克里米亞歸俄羅斯所有，並接受俄軍管控烏克蘭東部已佔的約20%領土。美國副總統萬斯更放話，若烏克蘭政府拒絕接受和議，美國將停止一切支援。

烏克蘭政府如今的盤算是，即使美國政府放棄烏克蘭，仍希望允許繼續向烏售武。他們直言，烏克蘭若果向俄羅斯投降，又何需美國政府幫忙？澤連斯基當然希望歐洲能接手支援，但德國看守政府總理紹爾茨明言，在德國經濟不景氣及美國政府實施所謂「對等關稅」的威脅下，德國無力繼續支援烏克蘭的「防衞戰爭」。

同時，特朗普已表態，一旦和議達成，美國會撤銷對俄羅斯的經濟制裁。這令追隨拜登政府全面制裁俄羅斯的歐洲陷入兩難，特別是凍結了俄羅斯約3,000億歐元的海外資產，歐洲一方面可延續制裁，成為施壓俄羅斯的籌碼，並展現歐洲的「戰略自主」，但另一方面，此舉肯定會引發投資歐洲的疑慮，並可能激怒俄方報復。

歐盟成員國要考慮的，是若沒有美國支援，單靠自身，歐盟根本沒有足夠裝備及經費滿足烏克蘭的軍事需求。更何況，自2023年烏軍反攻失敗，以及進攻俄羅斯遇挫引致傷亡慘重後，如今烏軍欠缺的，已不只是裝備，而是戰員。

烏克蘭正陷入和談與戰爭的時間競賽，若果和談持續拖而不決，烏軍又有何保證可制止俄軍的挺進？甚至再圖策動反攻？繼進攻庫爾斯克慘敗後，烏軍再進攻別爾哥羅德州的表現更是慘不忍睹。然而，在俄軍不久後將會攻佔紅軍城，並計劃春夏大攻勢當前，烏軍將面臨全面崩潰，到時候就不再有協商及有條件交換的和議，而是無條件的投降。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻