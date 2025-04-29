台漁船殺海豚當餌捕鯊　環團促政府加強監管

台灣屏東縣一艘遠洋漁船去年到西北太平洋海域作業，期間67歲吳姓船長疑指示外籍漁工獵殺海豚，取其肉塊作餌，以提高鯊魚捕獲量，結果被加拿大政府發現後通報台方。屏東縣屏東地檢署近日訊後諭知吳姓船長以10萬新台幣（約2.3萬港元）交保、限制出境出海。台灣環團對屏東地檢署積極採取偵查行動，將相關人員送辦給予肯定。

屏東地檢署主任檢察官許育銓：「本署近期接獲農業部漁業署通報，加拿大聯邦漁業及海洋部請求台方協助，指稱有第二級保育類野生動物海豚遭非法獵殺，上周五（25日）持屏東地方法院核發之搜索票，前往東港漁港搜索吳姓船長所駕駛的遠洋漁船。」

環境正義基金會發現，當漁船捕獲鯨豚類動物，部分漁船不會放生或丟棄，而是將其作為魚餌誘捕鯊魚，或將其牙齒製成飾物。該會過去多次向漁業署檢舉，例如2020年，該會報告揭露7艘漁船非法捕捉鯨豚類保育類動物，卻未能懲處船東或從業人員，這顯示政府無法確實掌握漁船在海上的作業狀況、缺乏相應檢查能量，也無法確實或核實電子魚獲日誌所記錄的內容。

環境正義基金會建議，政府應加強海上作業監管，例如要求所有漁船加裝符合區域漁業組織標準且具備錄影、溫度紀錄功能的電子監控系統，並確保所有紀錄能由公正的第三方單位進行檢查。該會又提到，許多團體呼籲漁船加裝WiFi設備，此舉將有助於提升監管效能，也能讓漁工在遇到違法作業時，透過即時回報機制向執法單位提供線索，協助政府即時搜證與處理。該會又建議，政府應強化海內外港口檢查人力。